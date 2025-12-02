В Ступине прошел конкурс «Таланты и поклонники» с участием юных артистов

1 декабря в Ступине на сцене дворца культуры состоялся зональный этап конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Юные участники продемонстрировали номера о работе пожарных и правилах при ЧС, вызывая эмоции у зрителей и жюри, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Громкие аплодисменты, яркие костюмы, зажигательные танцы и искренние улыбки сопровождали мероприятие. В программе были танцы, песни и мини-спектакли, каждый из которых был уникален и вызвал положительные эмоции у зрителей.

Праздник творчества показал, что изучать правила пожарной безопасности можно через песни, стихи и танцы. «Спасибо всем участникам за этот творческий марафон! Вы не только продемонстрировали свои способности, но и напомнили о ценности человеческой жизни и важности безопасности», — отметили сотрудники МЧС России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в Дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться— всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.