сегодня в 18:09

В Ступине прошел финал областного турнира по классическим шашкам и шахматам

Финал областного турнира по классическим шашкам и шахматам среди представителей старшего поколения состоялся в городе Ступино. Состязания прошли в Доме культуры «Металлург», сообщает пресс-служба Минсоцразвитияи Подмосковья.

За звание сильнейшей команды Подмосковья боролись 15 шашистов и 14 шахматистов из 17 городских округов Московской области.

В составе каждой команды — «Север», «Юг», «Запад», «Восток» — победители и призеры зональных этапов турнира. Игра велась по круговой системе. Команды сыграли три тура.

В упорной борьбе первое место уверенно заняла команда «Восток», серебро досталось команде «Запад», на третьем месте спортсмены команды «Юг». Закрыла турнирную таблицу команда «Север». В составе команды «Юг» выступили Иван Россихин и Сергей Мишин.

«Ступино представляют опытные спортсмены, которые с удовольствием участвуют в проекте „Активное долголетие“. Оба неоднократно успешно выступали на подобных турнирах», — сообщила Юлия Демидова, заместитель директора Социального центра «Ступинский».

Все финалисты были награждены дипломами и подарками, предоставленными Ступинским химическим заводом.

Участникам и гостям турнира предлагали горячий чай с ароматной выпечкой. Для гостей выступил оркестр «СМ-Бэнд», работали мастер-классы, которые позволили всем желающим проявить себя в творчестве, также была организована выставка-продажа изделий ручной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.