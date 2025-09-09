В Ступине пройдет финал областного турнира по русским шашкам и шахматам

10 сентября в Ступине пройдет финал областного турнира по русским шашкам и шахматам среди участников проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В интеллектуальных баталиях сразятся команды «Север», «Юг», «Запад» и «Восток», куда войдут победители и призеры зонального этапа. Соревнование объединит представителей старшего поколения из городов: Ступино, Видное, Кашира, Пушкино, Подольск, Химки, Королев, Наро-Фоминск, Одинцово, Электросталь, Шатура, Чехов, Серпухов, Дмитров, Шаховская, Орехово-Зуево, Щелково.

«Мы ждем представителей 17 городов. В каждой команде по 8 человек: 4 шашиста и 4 шахматиста. В 4-й раз Ступино принимает сильнейших игроков клубов «Активное долголетие». Встречи всегда проходят в напряженной борьбе, ярко и динамично», — сказала заместитель директора Социального центра «Ступинский» Юлия Демидова.

Площадкой финального состязания станет ДК «Металлург». Принять участие в мероприятии планируют около 200 жителей старшего поколения. Городской округ Ступино в финале представят опытные шашисты Сергей Мишин и Виктор Краснов, которые неоднократно успешно выступали на подобных турнирах. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Для участников соревнования будет организовано чаепитие, а также все желающие смогут присоединиться к мастер-классам.

В ведомстве дополнили, что занятия по шашкам и шахматам для ступинских участников проекта «Активное долголетие» проходит раз в неделю. Как правило, собирается группа от 4 до 8 человек. Присоединиться могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Подробную информацию можно получить по адресу: г. Ступино, проспект Победы, д. 33а/54, телефон: 8 (496) 644–13–78.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.