В Ступине продлен прием заявок для участия в фотоконкурсе «Город в моей галерее»

Прием заявок на участие в фотоконкурсе ко Дню рождения города Ступино продлен до 12 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники могут предоставить фотографии в трех номинациях: «Пульс города», «Улицы города» и «Лица города». В каждой из номинаций выберут по два победителя.

Прислать фотографии для участия можно в одну или несколько номинаций. В каждую из номинаций принимается по одной фотографии от участника.

Одного победителя номинации выберут через онлайн-голосование, другого — выберет жюри конкурса.

Более подробно ознакомиться с условиями фотоконкурса можно на сайте администрации г. о. Ступино.

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