В Ступине приступили к благоустройству Пушкинского сквера

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят сквер Александра Пушкина возле Дома культуры «Металлург».

Благоустроенное общественное пространство продолжит концепцию сквера имени Героя Советского Союза Владимира Полякова. Согласно проекту, на территории заменят плитку, установят малые архитектурные формы, уличные диваны, урны, современные стенды для афиш, удалят аварийные деревья, выполнят озеленение. Клумбы оставят на своем месте. Освещение будет заменено — уличное и торшерное, по улице Пушкина разместят вазоны.

Оценил начало работ по исполнению проекта глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с заместителями, представителями подрядной организации, депутатского корпуса, молодежного парламента, общественниками и жителями.

«Выполняем обещанное — приступили к благоустройству прилегающей территории Дома культуры „Металлург“. Вместе с коллегами и жителями оценил качество и темпы работы. Проект согласован со ступинцами, по их просьбе, сделаем дополнительное парковочное пространство на 35 машиномест, полностью обновим малые архитектурные формы сквера, выполним озеленение. В порядок приведем и улицу Пушкина до пересечения с улицей Горького и Андропова», — сказал Сергей Мужальских.

Демонтаж полностью завершен. Рабочие приступили к укладке тропиночной сети. В рамках проекта создадут дополнительные парковочные места — выполняются земельные работы.

Увидеть благоустроенный сквер жители и гости города смогут к началу июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.