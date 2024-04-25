В Ступине приступили к благоустройству бульвара Победы
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
В Ступине преображение ждет бульвар Победы. Благоустройство территории обсудил накануне на встрече с жителями руководитель муниципалитета Сергей Мужальских. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Во встрече также приняли участие профильный замглавы округа Максим Жуков, представители депутатского корпуса, общественной палаты, молодежного парламента и подрядчика.
Благоустройство бульвара Победы ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Обновленная территория станет продолжением реализованной части бульвара. Помимо обновления плиточного покрытия, появятся новые зоны отдыха.
В верхней части расположатся площадки для детей, воркаута, пергола с местами отдыха и зона с теннисными столами. Установят современные скамейки и качели с подсветкой. Объединит новые функциональные пространства прогулочная пешеходная сеть.
Памятники будут перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. Появится и новый мемориал, посвященный героям СВО.
«На данный момент рабочие огородили часть территории. Полным ходом идут демонтажные работы. Знаковое место в сквере — памятник участникам спецоперации. Мы согласовывали его облик с родными наших героев», — отметил Сергей Мужальских.
Обновленный бульвар станет центром притяжения для горожан и гостей города, местом для прогулок, отдыха и активного досуга.
Работы планируется завершить до дня города Ступино.
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