В Ступине правоохранителей поздравили с наступающим профессиональным праздником

Ветеранов и личный состав отдела МВД по городскому округу Ступино поздравили с наступающим профессиональным праздником, который отмечается в России 10 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

На главной сцене Дворца культуры состоялось торжественное мероприятие в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.

«Работа в полиции — не просто служба, это призвание, требующее высокого профессионализма, мужества и преданности делу. В ступинской полиции служит порядка 300 сотрудников. Каждый из вас вносит вклад в обеспечение безопасности и спокойствия наших жителей», — сказал руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Глава округа поблагодарил руководство и личный состав Отдела за службу, пожелал здоровья, мира, добра и профессиональных успехов. Особые слова признательности Мужальских адресовал ветеранам и действующим сотрудникам, несущим службу в зоне проведения СВО.

К поздравлениям коллег присоединился начальник ОМВД России по г. о. Ступино, полковник полиции Сергей Довгань.

«Мы стоим на страже общества и государства. Проблемы, переживания и боль, с которыми к нам обращаются жители, мы должны пропускать через себя и оказывать максимальную поддержку нашим гражданам. Желаю здоровья, поддержки близких и дальнейшего профессионального роста!» — отметил Довгань.

Он также поблагодарил за совместную работу администрацию и силовые структуры округа.

Слова поздравлений прозвучали от председателя окружного Совета депутатов Александра Сухачева, благочинного Ступинского церковного округа Евгения Ряполова.

55 лучших сотрудников Отдела отмечены наградами.

Во время мероприятия почтили память коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Творческим подарком стало выступление солистов Ступинской филармонии и арт-группы Fantasy voises.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.

