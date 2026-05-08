В Ступине поздравили ветерана Тамару Шалимову с Днем Победы

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Тамары Шалимовой состоялось 7 мая в городском округе Ступино. Глава округа Сергей Мужальских вместе с представителями прокуратуры, суда и юнармейцами навестил фронтовую медсестру и вручил ей подарки к 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Сергей Мужальских, городской прокурор Андрей Чижов, председатель Ступинского городского суда Владимир Чекушкин и юнармейцы поздравили Тамару Георгиевну с наступающим Днем Победы.

«Для нашей страны День Победы — священный праздник. И сегодня для нас большая честь лично поздравить Вас, поблагодарить за мужество и стойкость. Благодаря таким людям, как Вы, мы живем и растим детей под мирным небом. Примите поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и жителей округа. Спасибо Вам за Победу!» — сказал Сергей Мужальских.

Гости вручили ветерану цветы и подарки от президента Российской Федерации, губернатора Московской области, главы округа и окружного управления соцзащиты.

Тамара Шалимова родилась в Рязанской области. В 16 лет она добровольно ушла на фронт и до 1944 года служила медсестрой на передовой. После тяжелого ранения завершила службу и встретила Победу в госпитале. Награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В сентябре 2026 года ветерану исполнится 101 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.