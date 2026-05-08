В Ступине поздравили ветерана с наступающим Днем Победы

В Ступине 7 мая глава округа Сергей Мужальских вместе с представителями прокуратуры, суда и юнармейцами поздравил ветерана Анатолия Демидова с наступающим Днем Победы и вручил ему подарки. Гости также обсудили с ветераном вопросы бытовой и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава муниципалитета Сергей Мужальских совместно со ступинским городским прокурором Андреем Чижовым, председателем Ступинского городского суда Владимиром Чекушкиным и юнармейцами навестил ветерана Анатолия Михайловича Демидова и поздравил его с наступающим праздником.

«Примите самые искренние поздравления с наступающим Днем Великой Победы. Мы пришли, чтобы лично поздравить Вас и вручить подарки. Ваш жизненный путь был непростым, Вы прошли через серьезные испытания и достойно справились с ними. Ваша стойкость и мужество вызывают глубокое уважение. Примите поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, а также от меня и жителей округа. Желаем Вам крепкого здоровья, заботы близких, благополучия и долголетия», — сказал Сергей Мужальских.

Ветерану вручили цветы и подарки от президента России, губернатора Московской области, главы округа и окружного управления социальной защиты населения. Во время встречи обсудили бытовые и социальные вопросы, а также уточнили, какая помощь необходима в первую очередь.

Анатолий Михайлович Демидов родился 4 августа 1936 года в деревне Петрищево Ступинского района Московской области. Он является ветераном боевых действий, участвовал в событиях в Венгрии в 1956 году. В соответствии со статьей 15 федерального закона «О ветеранах» приравнен по льготам к участникам Великой Отечественной войны.

В преддверии 9 Мая подобные встречи с ветеранами боевых действий и тружениками тыла проходят во всех населенных пунктах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.