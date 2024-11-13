В Ступине полицейские провели акцию «Родительский патруль»

сегодня в 18:00

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино провели традиционную профилактическую акцию «Родительский патруль» для учащихся одного из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служа администрации горокруга.

«Профилактическое мероприятие было направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних», — рассказали в ОМВД России по городскому округу Ступино.

Ступинские полицейские напомнили юным пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения и последствиях, к которым может привести пренебрежение требованиями безопасности на дорогах. Родителям разъяснили правила безопасной перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах.

В завершении мероприятия ступинские автоинспекторы раздали ребятам тематические памятки и световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.