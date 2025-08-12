В Ступине появились граффити с «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери

В Ступино продолжается реализация творческого проекта по преображению городских объектов. Художники превратили техническую будку на улице Тимирязева в арт-зону с изображением Маленького принца, сообщает пресс-служба администрации округа.

Идея раскрашивать городские конструкции принадлежит команде социальных проектов: Центру «Арион», онлайн-лицею «Без двоек», хоккейной команде «Хорс» и «Молодой Гвардии Единой России». Ранее они украсили будки в сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова, у школы № 8 и на аллее Космонавтов. «Маленький принц» — пятый арт, созданный ими.

«Мы хотим делать город ярче. В этом дворе много жителей, а будка была скучной. Теперь она радует глаз и намекает: мир нужно исследовать, как это делал Маленький принц», — рассказывает Алексей Горбачев, руководитель проекта.

Эскиз разработал художник из Ступино, а воплотил в жизнь мастер из Серпухова Владимир Матвеев. Команда согласовала дизайн с администрацией и собственником будки — Водоканалом.

«Они нам предложили разрисовать 4 стороны, но пока остановились на одной. Возможно, в будущем продолжим», — добавляет Горбачев.

По словам Алексея, «арт» не закончен и будет дорабатываться.

Горожане оценили новую достопримечательность и выкладывают фото стрит-арта в соцсетях.

В этом году команда планирует создать 10 пилотных объектов в разных городах Подмосковья. В Ступино, возможно, еще появятся арт-зоны.

«Наш проект — осознанное преображение города. Работы согласованы с администрацией и собственниками объектов, эскизы создаются профессиональными художниками. Мы не просто рисуем — мы создаем новые точки притяжения, которые радуют жителей», — уточняет Алексей.

Он добавляет, в Подмосковье ужесточили борьбу с незаконными граффити. За граффити без согласования с владельцем и муниципальными органами власти нарушителям выписывали штрафы от 5 до 15 тыс. рублей. В случае повторных нарушений — до 20 тыс. рублей и выше, виновникам грозит административный арест до 15 суток.

«Никто не имеет права портить чужую собственность. Важно разделять вандализм и легальное стрит-арт искусство. Мы показываем, как можно делать город ярче без нарушения закона», — подчеркивает Алексей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.