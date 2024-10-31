В Ступине подготовили технику для уборки территории парков в зимний период

В городском округе Ступино прошла проверка готовности техники и людей, отвечающих за содержание территорий ступинского и михневского парков. ⁣ Наличие и состояние техники оценивали глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, профильные заместители и специалисты. Замечаний не было, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как отметил руководитель муниципалитета, зимой в парках продолжится культурно-досуговая деятельность. Речь идет о разнообразных программах для детей, молодежи и людей старшего возраста.

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«Парки пользуются популярностью в любое время года. В преддверии зимы задача номер один — обеспечить безопасность и комфорт посетителей. Благодаря поддержке губернатора за 2 года мы привели в порядок парк культуры и отдыха имени Николая Островского, выполнили масштабные работы по его благоустройству. К зиме готовы, штат дворников и техника полностью укомплектованы», — отметил Сергей Мужальских.

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В зимний период в уборке будут задействованы 23 человека, подготовлено 75 лопат, 26 ледорубов, в наличии — подметальная механизированная машина, 6 воздуходувок, 3 ротера, 1 бобкет с навесным оборудованием, 3 трактора. Сотрудники будут убирать территории парков как с использованием техники, так и вручную. При необходимости в период сильных снегопадов будут привлекаться силы МКУ «Благоустройство».

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Помимо этого, глава округа проинспектировал работы по монтажу катка. В этом году принято решение установить его в парке Островского. Площадь — порядка 1,5 тысячи кв. м. По плану монтаж будет завершен до 15 ноября, затем начнет работу ледогенератор. 1 декабря каток будет празднично открыт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.