В Ступине почтили память погибших в годы ВОВ металлургов

Память металлургов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили в Ступине. Возложение цветов в преддверии 9 Мая в память о погибших металлургах прошло на территории Ступинской металлургической компании, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских принял участие в возложении цветов к памятнику ступинским металлургам, павшим в боях за Родину.

«9 Мая — святой праздник, день гордости, день благодарности поколению победителей. В годы Великой Отечественной войны ступинцы защищали Отечество на фронте, трудились в тылу. С энтузиазмом жители города, в том числе работники комбината, встретили призыв о создании фонда обороны. Наш первостепенный долг — заботиться и поддерживать защитников, которые сражаются с фашизмом в зоне проведения СВО, окружить вниманием и заботой ветеранов, отстоявших для нас мир. Здоровья и добра нашим ветеранам, процветания предприятию и ступинской земле!» — сказал Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, история города и СМК неразрывно связаны. За годы войны из цехов СМК ушло 126 эшелонов с продукцией фронту. В 1945 году за образцовое выполнение заданий правительства комбинат награжден орденом Ленина.

В 2021 году указом президента России за ратный и трудовой подвиг ступинцев в годы войны Ступино присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

К поздравлению присоединились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель Совета депутатов округа Александр Сухачев.

В памятном мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, работники СМК, студенты МАИ, Ступинского техникума имени Туманова и участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Музыкальный подарок преподнесли солисты Ступинской филармонии. Во время исполнения композиции «Месяц май» над монументом пролетела пара журавлей, наполняя момент еще большим символизмом и глубиной.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику ступинским металлургам, павшим в боях за Родину.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.