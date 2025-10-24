В Ступине почтили память красноармейца Андрея Ленкова

В сквере имени Героя Советского Союза Владимира Фомича Полякова в Ступино 23 октября состоялось торжественное мероприятие «Возвращение героя», посвященное передаче медальона красноармейца Андрея Павловича Ленкова его родственникам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время проведения ржевской экспедиции «Вахта Памяти — 2025» в Тверской области обнаружены останки 264 советских воинов, установлены имена 19 из них. Среди них — Ленков Андрей Павлович, уроженец деревни Гладково Малинского района, призванный на фронт Ступинским городским военкоматом. Он пропал без вести в марте 1942 года.

«Это не просто находка — это восстановленная связь поколений. Мы вновь произносим имя героя, который сражался за Родину, и выражаем благодарность всем, кто хранит эту память. Это особенно символично в год 80-летия Великой Победы и год защитника Отечества», — подчеркнул председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев.

Благодарственным письмом Совета депутатов отмечен поисковый отряд «Дружба» АО «Транснефть — Дружба» за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие поискового движения и сохранение исторической памяти.

Медальон, личные вещи и посмертную медаль «Шагнувши в бессмертие» передали родственницам красноармейца — Светлане и Татьяне Байкаловым.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания в память обо всех, кто не вернулся с фронта.

Мероприятие было проведено при поддержке регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.