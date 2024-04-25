сегодня в 11:47

В Ступине по нацпроекту приступили к благоустройству бульвара Победы

В Ступино по нацпроекту приступили к благоустройству бульвара, передает пресс-служба администрации городского округа.

Благоустройство территории обсудил на встрече с жителями руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Во встрече также приняли участие профильный заместитель главы округа Максим Жуков, представители депутатского корпуса, общественной палаты, молодежного парламента и подрядчика.

Благоустройство бульвара Победы ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Обновленная территория станет продолжением реализованной части бульвара. Помимо обновления плиточного покрытия появятся новые зоны отдыха.

В верхней части расположатся площадки для детей, воркаута, пергола с местами отдыха и зона с теннисными столами. Установят современные скамейки и качели с подсветкой. Объединит новые функциональные пространства прогулочная пешеходная сеть.

Памятники будут перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. Появится и новый мемориал, посвященный героям специальной военной операции.

«На данный момент рабочие огородили часть территории. Полным ходом идут демонтажные работы, — отметил Сергей Мужальских. — Знаковое место в сквере — памятник участникам спецоперации. Мы согласовывали его облик с родными наших героев».

Обновленный бульвар станет центром притяжения для горожан и гостей города, местом для прогулок, отдыха и активного досуга.

Работы планируется завершить до Дня города Ступино.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.