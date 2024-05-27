В Ступине планируют благоустроить пешеходную зону осенью этого года

Осенью нынешнего года в округе Ступино планируют благоустроить пешеходную зону. Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны в городском округе Ступино, в городе Ступино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны в городе Ступино, по ул. Андропова от Центрального переулка до ул. Пушкина.

В рамках выполнения работ в октябре 2024 года будут выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны, включающие в себя в том числе устройство тротуаров из широкоформатной и тактильной плитки (2 136 кв. метров), ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок (1 539 кв. метров), озеленение территории, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны) и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.