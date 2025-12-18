В Ступине открывается выставка-машинерия Мартиросова

В пространстве музея оживут сложные кинетические объекты, созданные театральным художником.

Экспозиция, приуроченная к 50-летию мастера, станет ретроспективой его творческих поисков за два десятилетия. Посетители увидят известные работы и новые, которые демонстрируются впервые. Все залы будут подчинены единому непрерывному движению.

«Объекты завораживают. Издалека видна ритмичность, плавность траектории. А вблизи можно разглядеть сам механизм, который художник не прячет, а делает частью художественного замысла», — говорит ученый секретарь ступинского музея Юлия Леснова.

Работы Мартиросова, преимущественно выполненные из металла, сочетают в себе инженерную сложность и визуальную хрупкость. Двигатели становятся полноправными элементами композиции, раскрывающей идею автора.

Выставка движущихся объектов в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет работать до 31 января.

Ступинский историко-краеведческий музей расположен по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, 61/11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.