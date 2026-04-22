В Ступине откроется выставка акварелей Елены Колиуш

Персональная выставка «Цветочный вальс и шепот ветра — очарование момента» пройдет с 24 апреля по 30 мая в художественной галерее «Ника» в Ступине. В экспозиции представят пейзажи и цветочные натюрморты художницы Елены Колиуш, работающей в традициях школы Сергея Андрияки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елена Колиуш работает в технике многослойной акварели, добиваясь плотности и насыщенности цвета. Ее произведения отличаются яркими и смелыми цветовыми решениями, при этом передают естественную нежность природы — зимнюю тишину, осеннюю грусть и весеннее пробуждение.

Основу выставки составляют цветочные натюрморты. На полотнах изображены пионы, розы, сирень, шиповник и садовые ромашки. В пейзажах художница передает игру света и тени, создавая эффект присутствия — зритель словно ощущает прохладу леса, тепло заката и журчание воды.

«Выставка создана для тех, кто хочет на мгновение замедлить бег времени, наполниться энергией чистого цвета и увидеть мир глазами влюбленного в него художника. Приходите за вдохновением!» — отметили в галерее.

Возрастное ограничение — 6+.

