В Ступине очистили восемь водоемов по программе «100 прудов и озер»

Восемь водоемов городского округа Ступино привели в порядок с августа по октябрь 2026 года по губернаторской программе «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги программы рассмотрели на оперативном совещании под руководством главы округа Сергея Мужальских. С 2022 по 2026 год очистили 12 водоемов. Наибольший объем работ пришелся на 2026 год: восемь объектов в Шугарово, Колычево, Четряково, Алеево, Малино-1, Каменке, Куртино и Михнево.

Две бригады общей численностью 16 человек скашивали камыш, удаляли водоросли, опиливали сухостойные деревья, извлекали бревна и мусор. Они использовали самоходную технику, резиновые и моторные лодки. Сотрудники МКУ «Благоустройство» помогали расчищать подходы к воде. Самыми трудоемкими стали работы в Четряково, Алеево и Каменке.

Программа предусматривает очистку акваторий от растительности и мусора. Углубление дна и благоустройство береговой линии в нее не входят.

Отдельно волонтеры, общественные организации и коммунальные службы убирают берега. В 2026 году они очистили от бытового мусора территории у 46 водных объектов, включая Белопесоцкий затон, Котлован и Городской пруд.

На 2027 год в программу предложили включить русловые пруды в деревнях Орехово и Алеево-2, а также дальнюю часть Городского пруда. Объекты должны иметь площадь не менее двух гектаров и находиться на муниципальных или областных землях.

Очистку водоемов и берегов продолжат. Работу контролируют профильные службы администрации округа.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

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