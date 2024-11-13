В Ступине обсудили профилактику преступности среди молодежи

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Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло под председательством заместителя главы администрации Ступина Андрея Севрюгина. Участники комиссии рассмотрели деятельность учреждений по работе с молодежью, направленную на профилактику совершения правонарушений и преступлений в молодежной среде, состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 10 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из направлений деятельности, проводимой учреждениями по работе с молодежью, является профилактическая работа, направленная на борьбу с различными видами деструктивного, девиантного поведения подростков.

Профилактика преступности — это, прежде всего, развитие у молодежи интереса к творческим, патриотическим и волонтерским мероприятиям.

За отчетный период 2024 года учреждения округа провели комплекс мероприятий профилактической направленности: встречи с участниками СВО, ветеранами боевых действий, интерактивные уроки, приуроченные к знаменательным событиям и памятным датам, волонтерские акции.

Молодежными учреждениями проведено 74 мероприятия, в которые приняли участие более 1 300 человек.

Допущен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. За 10 месяцев допущено 6 преступлений, что на 2 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инспекторами по делам несовершеннолетних с целью профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи проводится работа в образовательных учреждениях.

Присутствующие утвердили план работы комиссии на 2025 год.

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