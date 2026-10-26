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В Ступине обсудили доступность храмов для маломобильных прихожан

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 23 октября провел совещание по созданию доступной среды в храмах. Особое внимание уделили маломобильным прихожанам, в том числе участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты представили проекты и визуализации пандусов для четырех храмов округа Ступино. Решения разработали с учетом архитектурных особенностей зданий, требований безопасности и удобства прихожан. Сергей Мужальских поручил оборудовать четыре храма пандусами до конца года.

В совещании участвовали профильные заместители главы округа, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, руководитель Ступинского отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко и директор МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» Дмитрий Галкин.

В Свято-Троицком Белопесоцком женском монастыре и церкви иконы Божией Матери «Знамение» в селе Старая Кашира предусмотрели стационарные пандусы. В церкви Рождества Богородицы в селе Кременье элементы доступной среды обустроят при капитальном ремонте входной группы.

Отдельно участники рассмотрели доступность центрального храма округа. Конструктивные особенности здания и узкие проходы не позволяют установить дополнительные металлические конструкции: это может угрожать безопасности прихожан. Вопрос предварительно обсудили с настоятелем храма.

По итогам совещания Сергей Мужальских поручил профильным службам определить сроки работ, согласовать проектные решения с настоятелями и представить необходимую информацию в установленный срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.