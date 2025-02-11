В Ступине началась отчетная кампания о результатах депутатской деятельности

Отчеты депутатов состоялись в Ступинской детской музыкальной школе, домах культуры сел Шугарово, Ситне-Щелканово, городских и сельских подростково-молодежных клубах.

В ходе выступлений ступинские парламентарии доложили об итогах депутатской деятельности в прошлом году и планах на 2025 год.

«Приоритетное направление в нашей работе — помощь участникам специальной военной операции и их семьям. За каждым депутатом муниципалитета закреплены семьи, которым оказывается необходимая поддержка. Мы находимся с близкими наших героев на связи постоянно, оперативно реагируем на поступающие от них запросы. В прошлом году в зону проведения СВО ступинскими партийцами направлено свыше 50 тонн гуманитарного груза, в составе которого печи, генераторы, оптические прицелы, рации, маскировочные сети, тактические носилки, продукты питания длительного хранения, медикаменты и другое», — рассказал Александр Сухачев.

Спикер также отметил, что депутаты контролируют строительство и проведение капитального ремонта социльных объектов, исполнение мероприятий Народной программы «Единой России».

«В прошлом году по Народной программе „Единой России“, в которую включено 3755 наказов ступинцев, в округе построены и открыты две современные школы в городе Ступино и селе Верзилово, выполнен капитальный ремонт детского сада „Дюймовочка“, капитально отремонтированы здание городского бассейна, Дворец культуры, Ступинская детская школа искусств», — отметил Александр Сухачев.

Нина Семенова рассказала о масштабной работе по благоустройству дворовых и общественных территорий в округе.

«В прошлом году благоустроено 6 общественных территорий: бульвар Победы, скверы у Нового рынка и у Дома культуры „Металлург“, пешеходная зона вдоль ул. Андропова, территория перед школой на 825 мест в Ступино, сквер в Верзилово. Выполнена установка ограждения храмовой площади в Ступино, — уточнила Нина Семенова. — Обустроено десять детских игровых и спортивных площадок в городе и сельских населенных пунктах. Выполнены работы по благоустройству восьмидворовых территорий. По инициативному бюджетированию благоустроены скверы в Усадах и Семеновском».

Одно из важных направлений депутатской деятельности — работа с обращениями граждан.

«В прошлом году депутатскому корпусу поступило 170 обращений ступинцев, порядка 65% из них решено положительно. Работа по исполнению наказов продолжается», — отметила Нина Семенова.

Депутаты также проинформировали ступинцев о предстоящих планах на 2025 год, в том числе в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В этом году округ украсят новые общественные пространства. В их числе — проспект Победы, скверы у взрослой поликлиники, вдоль улицы Маяковского, вблизи Бахарева 19. Благоустроим пешеходные зоны по улицам Андропова, Пушкина в городе Ступино», — отметила Наталья Коняева.

По ее словам, предусмотрена также установка и модернизация детских игровых площадок и воркаутов в городе Ступино, деревнях Иван-Теремец, Городище и поселках Малино, Усады.

В завершении встречи депутаты ответили на вопросы ступинцев.

Напомним, отчетная кампания в муниципалитете проходит с 3 февраля по 14 марта.