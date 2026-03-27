В ступине многодетные семьи получают поддержку федерального и регионального уровней.

В городском округе Ступино проживает 1400 многодетных семей. Все они обеспечены мерами социальной поддержки федерального и регионального уровней. В муниципалитете системно реализуются меры поддержки, инициированные партией «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Яркий пример — чета Генераловых. Ольга и Родион воспитывают пятерых детей, активно участвуют в жизни округа и представляют муниципалитет на социальных мероприятиях областного уровня. За 12 лет брака в семье родилось пятеро детей. Старшие, за исключением самого младшего, активно занимаются спортом. Семья много путешествует, обустраивает дачный участок и поддерживает друг друга.

«Мы высоко ценим поддержку, которую партия и государство оказывает многодетным семьям. В нашей семье это ощущается по целому ряду направлений. Во-первых, это организация питания детей — в образовательных учреждениях оно предоставляется бесплатно, что существенно облегчает повседневные расходы. Во-вторых, транспортная доступность. По социальной карте мы имеем бесплатный проезд на автобусах и электричках, что особенно важно, так как дети часто ездят на экскурсии и в музеи. Также значимой мерой поддержки является компенсация части расходов на жилищно-коммунальные услуги и частичная оплата за детский сад. Особую благодарность хочется выразить за предоставление земельного участка. Как многодетная семья, мы получили 10 соток. Для нас это было важным шагом к реализации давней цели — строительству собственного дома. Участок расположен в хорошей локации, вблизи Ступино», — поделились Ольга Генералова.

Она добавила, что сейчас семья пользуется им для отдыха.

«Поддержка многодетных семей — одно из ключевых направлений нашей работы. В рамках Лиги молодых матерей мы стараемся быть рядом с семьями, помогать им в решении бытовых и социальных вопросов, подсказывать, какие меры поддержки доступны. Важно не просто информировать, а сопровождать и поддерживать — чтобы каждая семья чувствовала внимание и заботу», — отметила депутат совета депутатов Наталья Коняева.

Работа по поддержке семей с детьми продолжается. «Единая Россия» держит на контроле реализацию всех социальных обязательств, чтобы в каждой семье создавались условия для комфортной жизни и развития детей.

«Рост числа многодетных семей на треть за пять лет — главный индикатор того, что выбранный курс на поддержку материнства и детства, заданный Президентом Владимиром Путиным, работает безупречно. Мы видим, что комплексный подход, объединивший федеральные льготы, материнский капитал и мощный пакет региональных мер, дает отличный результат. Особенно важно, что финансирование соцподдержки в Московской области выросло в 4 раза — до 54 млрд рублей. Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу многодетных семей не случайно. Это результат системной работы, где обеспечение жильем, поддержка участников СВО и создание комфортной среды делают регион привлекательным для жизни. Именно так должна реализовываться „Народная программа“ — с четкой синхронизацией нацпроектов, запросов людей и бюджетных возможностей», — отметил депутат государственной думы Александр Коган.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.