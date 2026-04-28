В Ступине льготникам нужно перекодировать карту для проезда в Москву

Жителям Ступина, имеющим право на льготы, напомнили о необходимости проверить и при необходимости перекодировать социальную карту для бесплатного проезда в Москву на межрегиональных маршрутах проекта «Москва — Область», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Социальная защита Ступина рекомендует льготникам заранее убедиться, что их карта жителя Подмосковья активирована для бесплатного проезда в столицу. Это касается смежных межрегиональных маршрутов, которые обслуживает Московский транспорт.

Перекодировка необходима ветеранам труда, ветеранам военной службы, гражданам предпенсионного возраста и другим получателям льгот, у которых нет права на бесплатный проезд в наземном транспорте Москвы — автобусах, электробусах и трамваях.

Проверить статус карты можно по ее номеру на портале https://info.msr.mosreg.ru/scmo-check/. Информацию о сервисе также размещают на видеопанелях в транспорте Москвы и Московской области.

В окружном управлении социального развития уточнили, что социальной картой в Ступине пользуются более 38 тыс. человек. При необходимости перекодировать карту можно в любом МФЦ Московской области в день обращения без подачи заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.