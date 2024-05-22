В Ступине глава округа встретился с жителями поселка Михнево

Жители поселка и близлежащих населенных пунктов с вопросами обратились к главе округа, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Мужальских, заместителю министра здравоохранения Московской области Максиму Максимову, представителям окружной администрации, совета депутатов, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Жительница поселка Михнево обратилась к главе округа с вопросом о работе канализационных колодцев — в них, по мнению заявительницы, наблюдается нехарактерное скопление воды. Профильным специалистам дано распоряжение для проведения проверки колодцев и устранения недочетов в их работе.

С просьбой установить лавочку по адресу: улица Московская 5 к руководителю муниципалитета обратилась жительница Михнева. Сергей Мужальских дал соответствующее поручение профильному заместителю — установка лавочек будет включена в план работ.

Также главе округа поступил ряд обращений по проведению окоса травы, уборки дворовых территорий.

«Выездные администрации в поселке Михнево всегда проходят активно. Сегодня мы также пригласили на встречу заместителя министра здравоохранения Московской области Максима Максимова, поскольку у жителей много проблемных вопросов, связанных с этой сферой. В ходе общения михневцы также озвучили вопросы по ЖКХ, благоустройству дворов и общественных территорий, строительству тротуара. Все обращения зафиксированы и приняты в работу. В следующем году мы планируем приступить к строительству котельной. После введения объекта в эксплуатацию ряд вопросов, связанных с прохождение отопительного сезона будет снят», — отметил Сергей Мужальских.

В работе выездной администрации приняло участие порядка 70 михневцев и жителей близлежащих населенных пунктов.

Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.