В Москве неадекват разгромил швейный цех и едва не погиб при попытке побега

В Москве неадекватный мужчина разгромил швейный цех и едва не погиб при попытке побега через окно, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Росгвардейцы, получив сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, оперативно прибыли в швейный цех. Охранники рассказали, что неизвестный проник на верхние этажи здания. Очевидцы утверждают, что неадекват напугал сотрудников, а затем разгромил цех.

После этого злоумышленник пытался выбраться через разбитое окно второго этажа, нанеся себе многочисленные резаные раны. На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведет себя как психически больной человек.

Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего неадеквата. Мужчину госпитализировали в специализированное учреждение.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.