ННГУ и ПИМУ вошли в топ-100 вузов России

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Нижегородские ННГУ имени Н. И. Лобачевского и ПИМУ Минздрава России вошли в сотню лучших вузов страны по версии RAEX-100, сообщает ИА «Время Н» .

Агентство RAEX представило 15-й выпуск рейтинга лучших вузов России RAEX-100. Презентация прошла 16 июня на форуме «Три миссии российского образования».

ННГУ имени Н. И. Лобачевского занял 36-е место. Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России расположился на 62-й строчке.

Рейтинг входит в семейство «Три миссии университета». В 2026 году в анкетировании для его подготовки участвовали 213 вузов.

В список лидеров вошли университеты из 30 регионов России. Наиболее широко в RAEX-100 представлены технические вузы. Первое место сохранил МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее пять нижегородских университетов вошли в предметные рейтинги агентства RAEX.

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