В Екатеринбурге предложили ввести дизайн-код для улицы Вайнера

Анна Гурарий рассказала о возможных изменениях главной пешеходной улицы Екатеринбурга в программе «Стенд» на 4 канале.

По ее словам, сейчас дизайн-код в городе используют только эпизодически. На улице Вайнера больше внимания уделяют лавочкам, а элементы единого оформления частично закреплены лишь в правилах благоустройства, например для адресных табличек.

«Чтобы уйти от обсуждений про лавочки, нужны они или нет, может, стоит подумать в сторону единого визуального оформления главной пешеходной улицы нашего города», — предложила Гурарий.

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