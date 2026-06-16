В Ступине глава округа поздравил дочь погибшего бойца СВО

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 15 июня встретился с семьей погибшего участника спецоперации Владимира Коробкина и поздравил с 16-летием его дочь Александру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Мужальских вместе с руководителем ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко навестил семью военнослужащего. Во время встречи они поздравили Александру с днем рождения, вручили ей цветы и подарок, а также обсудили дальнейшие планы и необходимую поддержку семье.

«Поздравляю с днем рождения. Желаю удачи на экзаменах. 16 лет — особенный возраст, время первых серьезных решений. Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала нашу поддержку. Будь сильной», — сказал Сергей Мужальских.

В этом году Александра окончила 9 класс и планирует поступать в колледж на логиста. Ее отец Владимир Коробкин был мобилизован в сентябре 2022 года и погиб при выполнении боевого задания. За проявленный героизм он посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.