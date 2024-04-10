В Ступине 27 апреля пройдет «День добрых дел»

27 апреля в городском округе Ступино пройдет «День добрых дел». О старте акции сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами.

«Традиционно после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных и региональных служб, и рады привлечь к этому неравнодушных людей. Особая категория — дети. Важно, чтобы они могли внести лепту. 27 апреля — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», — сказал губернатор.

Предлагаются активности по трем направлениям: физический труд, спорт и экскурсии.

«В городском округе Ступино запланированы семейные спортивные соревнования, посвященные Году семьи. Для ребят пройдут экскурсии в Ступинском историко-краеведческом музее, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в воинских и пожарных частях, в школьных музеях», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, школьники примут участие в посадке деревьев в парках, на территории Михневской школы и СОШ № 2, благоустройстве воинских захоронений и мемориалов. На территории Малинской школы будет заложен дендропарк. В акции примут участие юннатские и волонтерские отряды, школьные лесничества, активисты Движения Первых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.