В Ступине 22 сентября обсудили социальную поддержку и работу ЗАГС

Окружное управление социального развития № 13 предоставляет льготным категориям граждан 108 государственных услуг. Большинство из них доступны онлайн или предоставляются без заявления. Компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги получают более 27 тыс. человек, бесплатным проездом пользуются свыше 35 тыс. жителей. Еще 1355 человек получают компенсацию за отказ от проезда.

Государственную, экстренную социальную и материальную помощь депутатов Московской областной думы получили 1106 малообеспеченных жителей. С десятью людьми в трудной жизненной ситуации заключили социальные контракты для открытия своего дела или поиска работы.

Ежемесячную компенсацию в 1 тыс. рублей получают 4422 жителя старше 65 лет, доплату до 20 тыс. рублей — 85 пенсионеров. Бесплатным зубопротезированием воспользовались 350 человек, санаторно-курортное лечение получили более 500 жителей. В округе проживают 197 ветеранов Великой Отечественной войны.

Для участников СВО и их семей предусмотрены выплата 500 тыс. рублей вместо земельного участка, ежегодная выплата 24 тыс. рублей инвалидам СВО и единовременная региональная выплата 3 млн рублей семьям погибших. Также доступны санаторно-курортное лечение, компенсация расходов на средства реабилитации и половины стоимости полиса ОСАГО, психологическая и юридическая помощь.

В округе проживают 23 610 детей, в том числе 4607 — в многодетных семьях. Выплату 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка получили 72 семьи. На школьную форму 2046 детям выплатили по 3 тыс. рублей, а 48 детям погибших участников СВО — по 10 тыс. рублей.

Все 385 детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. Жилье получили десять детей, еще девять получат квартиры до конца года. За отчетный период отдел ЗАГС зарегистрировал 502 рождения и 553 брака, в том числе 26 — на выездных площадках. Специалисты отдела совершили более 20 тыс. юридически значимых действий. В конце совещания участники обсудили оперативную обстановку в округе.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.