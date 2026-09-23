В Ступине 22 сентября обсудили предварительные итоги выборов

В городском округе Ступино три дня работали 54 избирательных участка — с 08:00 до 20:00. Помещения оборудовали элементами доступной среды для маломобильных граждан. За голосованием следили наблюдатели от партий и кандидатов. Жители могли проголосовать на участке, дистанционно или на дому.

По предварительным данным ЦИК России после обработки большинства протоколов, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» — около 57,82% голосов. Далее идут КПРФ — 13,8%, ЛДПР — 8,99%, «Новые люди» — 7,97% и «Справедливая Россия» — 4,96%. В 128-м одномандатном округе победил Александр Коган, набравший более 55% голосов. Окончательные итоги подведут после обработки всех протоколов.

На выборах в Московскую областную думу предварительные результаты партий таковы: «Единая Россия» — 55,65%, КПРФ — 13,44%, «Новые люди» — 9,91%, ЛДПР — 9,20%, «Справедливая Россия» — 4,73%. В 22-м одномандатном округе победил Андрей Голубев с результатом 54,5%.

Среди проголосовавших были представители разных профессий, ветераны, участники СВО и члены их семей. Свой выбор сделали Герой России Людмила Болилая, Сергей Мужальских, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко, депутаты и общественники. В округе выборы прошли в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.