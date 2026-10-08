В Ступине 16 подросткам торжественно вручили первые паспорта

Шестнадцать юных жителей Ступина получили паспорта гражданина Российской Федерации и памятные подарки на церемонии 6 октября. Подростков поздравили глава округа Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев 6 октября поздравили юношей и девушек, достигших 14 лет, с получением первых паспортов. Документы и памятные подарки вручили 16 подросткам.

«Сегодня знаменательное событие — вы получаете паспорта. Мы постарались создать торжественную обстановку, чтобы этот день запомнился вам на долгие годы. Вы живете в городе, который носит высокое звание «Город трудовой доблести»», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа напомнил о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны, отметил работу по созданию комфортных условий для учебы и развития молодежи и пожелал подросткам уверенно двигаться к своим целям.

«Сегодня для вас очень важный день — вы получаете главный документ гражданина Российской Федерации. Теперь у вас появляются не только новые права, но и обязанности», — отметил Андрей Голубев.

Депутат выразил уверенность, что подростки станут достойными гражданами и будут прославлять родную землю, Подмосковье и Россию. В завершение церемонии участники сделали общую фотографию на память.

Подать заявление на получение паспорта и выбрать торжественный формат вручения можно в МФЦ. Для этого при оформлении документов нужно сообщить о своем желании сотруднику центра.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.