В Ступине 16 апреля пройдет открытие этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 16 апреля с 10:00 до 14:00 в Ледовом дворце спорта по адресу: город Ступино, проспект Победы, владение 8, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программу мероприятия входят консультации по трудоустройству и карьерному росту, мастер-классы, тренинги, а также профориентационная работа для соискателей и выступления спикеров по вопросам занятости.

Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями таких компаний, как «Ступинский химический завод», «Марс», «СМПП», «Гофрон», «Циркуль», «Мособлэнерго», «НПП „Аэросила“, „Ступинский завод стеклопластиков“, „Ступинская клиническая полиция“ и других. По словам организаторов, будет представлено более 600 рабочих мест от 30 организаций.

«Не упустите возможность в одном месте ознакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда!» — отмечают организаторы мероприятия.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.