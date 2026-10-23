В Ступине 14 подростков получили первые паспорта

Четырнадцать юных жителей Ступина получили первые паспорта 21 октября в Доме культуры «Металлург». Документы и памятные подарки подросткам вручил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками торжественной церемонии стали юноши и девушки, достигшие 14 лет. Их поздравил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Вы получаете очень важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Наступает новый этап вашей жизни, вы становитесь взрослыми. Ставьте перед собой цели, достигайте их и никогда не останавливайтесь на достигнутом», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа рассказал о развитии Ступина и возможностях для молодежи. При поддержке губернатора Московской области и регионального правительства в округе строят образовательные учреждения, ремонтируют объекты культуры и спортивной инфраструктуры, благоустраивают территории, обновляют дороги и уличное освещение, расселяют аварийное жилье.

За последние пять лет в округе создали более 7 тыс. рабочих мест. Уровень заработной платы превышает среднеобластной показатель, а безработица остается ниже среднего по Московской области.

После вручения паспортов и памятных подарков участники сделали общую фотографию.

Подать заявление на первый паспорт и выбрать торжественное вручение можно в МФЦ. Для этого при оформлении документов нужно сообщить сотруднику центра о своем желании.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.