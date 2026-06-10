В Ступине 14 подростков получили паспорта ко Дню России

Церемония вручения первых паспортов 14 юношам и девушкам прошла 9 июня в Доме культуры «Металлург» в Ступине в преддверии Дня России. Ребят и их родителей поздравила заместитель главы городского округа Юлия Калинина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта и памятные подарки школьникам вручила заместитель главы округа Юлия Калинина. Она поздравила подростков с важным событием и наступающим государственным праздником.

«Документ, который вы получаете, будет свидетельством вашей принадлежности к нашему великому государству. Российская Федерация — это огромная территория, великая история, замечательные люди, которые эту историю в разное время писали. Мне очень хочется пожелать, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни, чувствовал себя частью нашего государства, уважал и ценил других людей, нашу страну и всегда гордился ею. Родителям хочу пожелать здоровья, удачи и всех благ, счастья вашим детям. Сегодня событие особенное: мы вручаем паспорта в преддверии Дня России. Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников — с Днем России!» — сказала Юлия Калинина.

Торжественная церемония завершилась общей фотографией. Желающие получить паспорт в праздничной обстановке могут подать заявку в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.