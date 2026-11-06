В Ступине 13 подростков получили первые паспорта

Тринадцать жителей Ступина, достигших 14 лет, получили паспорта гражданина России на торжественной церемонии в Доме культуры «Металлург», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта и памятные подарки подросткам вручил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Он поздравил ребят с важным событием и Днем народного единства.

«Ставьте перед собой самые амбициозные цели, достигайте их и не останавливайтесь на достигнутом — идите только вперед», — пожелал Сергей Мужальских.

Глава округа рассказал о развитии Ступина и возможностях для молодежи. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства в округе строят образовательные учреждения, ремонтируют объекты культуры и спорта, благоустраивают общественные пространства, обновляют дороги и уличное освещение, расселяют аварийное жилье.

Особое внимание уделяют экономическому развитию и созданию рабочих мест. За последние пять лет в округе появилось более 7 тыс. рабочих мест. Уровень зарплаты превышает среднеобластной показатель, а безработица остается ниже среднего уровня по Московской области.

Церемония завершилась общей фотографией. Подать заявление на первый паспорт и выбрать торжественный формат вручения можно через МФЦ. Для этого при оформлении документов нужно сообщить сотруднику центра о своем желании.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.