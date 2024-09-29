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В стоматологии Домодедова реализуют региональную льготу для участников СВО

В Домодедово на встрече в формате «Здравчаса» с участием главы городского округа Евгении Хрусталевой и главного врача Домодедовской городской стоматологии Михаила Каюгина обсудили предоставление медицинской помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Домодедовская городская стоматология — одно из пяти медучреждений Московской области, где реализуется региональная мера поддержки участников специальной военной операции по лечению зубов и зубопротезированию.

За время действия льготы медицинскую помощь получили больше 100 человек. После обращения в регистратуру поликлиники военнослужащий оперативно направляется на личный приём к главному врачу Михаилу Каюгину, с которым составляется план лечения с учетом ограниченного времени пребывания бойца дома.

В конце 2024 года начнётся ремонт кабинета ортопедической стоматологии, где проводят льготное зубопротезирование. Там появится современное оборудование и новая мебель.

Коллектив стоматологической поликлиники оказывает гуманитарную помощь находящимся в зоне СВО, отправляя оборудование и материалы в лечебные учреждения, а также выезжая в командировки на фронт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.