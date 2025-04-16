В столице введен усиленный режим патрулирования из-за пожарной опасности

В связи с наступлением пожароопасного периода в Москве принят комплекс дополнительных мер по защите зеленых зон, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Пожарные и спасатели столичного гарнизона перешли на усиленный режим патрулирования для пресечения случаев незаконного сжигания мусора и травы.

Особое внимание уделяется Троицкому и Новомосковскому округам, где реализуется целый ряд превентивных мероприятий: создаются противопожарные и минерализованные полосы по границам населенных пунктов, проводится двойная опашка территорий. Для оперативного реагирования подготовлены места забора воды для авиации, оборудованы подъезды к водоемам и вертолетные площадки.

Параллельно ведется активная работа с населением: сотрудники МЧС проводят разъяснительные беседы.