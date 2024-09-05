В столице стартовал прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы»

В столице начался прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы». Заявочная кампания продлится до 1 октября. В этом году награду получат 30 жителей столицы, сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Награду учредили в 2022 году для поощрения самых активных и неравнодушных граждан, которые помогают людям не менее двух лет и вносят значимый вклад в развитие культуры добрых дел. Сергунина отметила, что волонтерское движение Москвы объединяет более 1,3 млн человек.

«Они заботятся о ветеранах, пожилых людях и всех, кто нуждается в поддержке, участвуют в крупных городских мероприятиях, историко-культурных и патриотических проектах. В этом году награду по традиции получат 30 москвичей. Заявочная кампания продлится до 1 октября», — заявила Сергунина.

За два прошедших года знак отличия получили более 2,2 тыс. волонтеров. При отборе учитывается количество часов добровольческой деятельности, общий стаж и социальная значимость проектов. Кандидатов могут выдвинуть юридические лица, НКО, образовательные учреждения, компании.

Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

После приема заявок их изучат представители экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. Церемония награждения состоится в декабре.

Документы на участие принимают в центре «Мосволонтер» с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье с 10:00 до 19:00. Центр находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. За дополнительной информацией обращаться по телефону: +7 (499) 722-69-90.

Всего в Москве развивается 10 направлений волонтерства — социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, экологическое и другие. Для добровольцев постоянно проводят обучающие программы и тренинги, чтобы научиться работать в команде. Центру «Мосволонтер» в этом году исполнилось 10 лет. За это время сформировано более 1,7 тыс. добровольческих корпусов.