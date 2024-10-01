В столице прошло заседание Президиума Правительства Москвы, в ходе которого был одобрен план по созданию новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Инвесторы возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки в Краснопахорском районе ТиНАО и многофункциональный бизнес-центр в районе Фили-Давыдково ЗАО», — написал градоначальник.

В результате этого, как отметили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в Москве появятся свыше 4 тыс. новых рабочих мест.

Операционный директор компании COLDY Алексей Синявский прокомментировал, что проект девелоперской компании COLDY в рамках соглашения с правительством Москвы предполагает создание качественной многофункциональной застройки и способствует созданию комфортной и сбалансированной городской среды в стремительно развивающемся Нижегородском районе.

«Строительство нового бизнес-центра планируется завершить в 1 квартале 2027 года. В результате у москвичей появится возможность работать в шаговой доступности от дома, у бизнеса — новая точка для роста, а город получит новый импульс развития перспективной локации, снижение уровня маятниковой миграции и нагрузки на транспортную систему», — заключил Синявский.

Программа стимулирования создания МПТ охватывает почти все районы города с 2020 года. Столичные власти заключили 130 соглашений с инвесторами, которые предусматривают возведение более чем 6 млн кв. м коммерческих объектов. Как добавили в департаменте, общий объем инвестиций в развитие мегаполиса превысит 2 трлн рублей. Это позволит создать свыше 290 тыс. новых рабочих мест.