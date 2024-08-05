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В столице продолжают реставрацию театров Табакова и Михалкова

В столице продолжают реставрационные работы в Театре Олега Табакова и Мастерской «12» Никиты Михалкова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Театр Олега Табакова расположен на улице Чаплыгина. Здесь специалисты воссоздают лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку. Ее решили демонтировать, восстановить в мастерской по сохранившимся фрагментам, а после вернуть на прежнее место.

Мастерская «12» Никиты Михалкова находится на улице Поварской. Тут воссоздают оселковый мрамор и фасадную штукатурку. Исторические колонны усилят, после чего им вернут первоначальный вид.

Также здесь отреставрируют лестницы, поручни и входную группу.