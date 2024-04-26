В столице подготовят еще 24 площадки нового типа для выгула собак

В 2024 году в столице обустроят еще 24 площадки нового типа, где жители смогут гулять с собаками. Их подготовят в рамках программы мэра города «Мой район» и проекта «Питомцы в Москве», сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, до конца 2024 года в Москве современные площадки появятся в 22 районах города.

«В их числе — Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Лидерами станут Юго-Западный и Юго-Восточный округа — по шесть объектов в каждом», — сказала Сергунина.

Заммэра уточнила, что в проекте пространств будут учитывать пожелания москвичей и рекомендации специалистов Российской кинологической федерации.

В новый стандарт вошли эстетичность, комфорт, функциональность и использование качественных и экологичных материалов. На площадках обустроят барьеры, мостики и другие тренажеры для занятий с питомцами. В зоне отдыха для гостей появятся скамейки и навесы.

Проект «Питомцы в Москве» действует в рамках программы мэра столицы «Мой район» с 2021 года. На данный момент в городе есть уже 59 таких пространств в 46 городских районах. Часть из них специалисты возвели с нуля на месте пустырей.

В 2023 году в «Активном гражданине» провели голосование, посвященное новой инфраструктуре для выгула, игр и тренировок собак. Три четверти пользователей оценили ее положительно.