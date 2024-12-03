В столице обновили форму подачи заявки на карту москвича

Одну из самых востребованных услуг на mos.ru — оформление карты москвича — модернизировали в столице. Была обновлена форма подачи заявления на ее получение, благодаря чему процесс стал еще удобнее, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, на всех этапах заполнения анкеты пользователь будет видеть подсказки и рекомендации, что касается и выбора фотографии. Это поможет ему избежать ошибок при оформлении карты.

Не ошибиться с льготной категорией помогут встроенные в электронное заявление предварительные проверки. В том числе легче стало оформлять карты и для родителей детей с инвалидностью, которым больше не нужно прикладывать копии документов об обучении ребенка.

Также москвичам больше не нужно указывать необходимость записи полиса ОМС на карту. Он будет записан автоматически, если прикреплен к Московскому региону.

При заполнении онлайн-формы теперь появилась шкала. Она показывает, сколько еще времени потребуется на заполнение анкеты. Все подсказки будут сопровождать пользователя на всех этапах заполнения анкеты.

Кроме того, при замене карты пользователи теперь видят подробное описание причины замены. Также улучшен сервис проверки статуса карты.