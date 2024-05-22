В столице экс-ректор МГРИ получил 5 лет колонии за хищение 25 млн рублей

Бывшего ректора Российского государственного геологоразведывательного университета им. Орджоникидзе (МГРИ) Вадима Косьянова приговорили к 5 годам колонии за организацию мошеннической схемы хищения денег из федбюджета, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Экс-ректор совместно с замдиректора департамента госслужбы и кадров Минобрнауки РФ Верой Самородовой и своим подчиненными в университете в течение времени похитил свыше 25 млн рублей, направленных из бюджета страны в фонд оплаты труда МГРИ.

Косьянов заключал заведомо фиктивные трудовые договоры и контракты между университетом и гражданами, чтобы неправомерно начислять тем зарплату. Ее в конечном итоге и похищали фигуранты.

Останкинский суд Москвы признал Косьянова виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Самородова возместила причиненный ущерб, ее суд оштрафовал на 300 тыс. рублей. Причастные к преступлению сотрудники института за пособничество в мошенничестве получили различные условные сроки. Приговор вступил в законную силу. Также частично удовлетворен гражданский иск Минобрнауки — на сумму 23 426 488 рублей.