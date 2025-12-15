сегодня в 07:57

В столице 15 декабря была самая морозная ночь с начала сезона

В Москве прошедшая ночь стала самой морозной в текущем сезоне. На опорной метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 8,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в Тушине зафиксировали минус 9,3 градуса, в Бутове — минус 9,4, на Балчуге — минус 7,8. Такие температурные показатели соответствуют климатической норме декабря.

По его словам, в Московской области 10-градусные морозы были в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове, Кашире, Шаховской, Луговой и Подмосковном.

Как добавил синоптик, самая низкая температура отмечена на подмосковном полюсе холода — в Черустях. Там столбики термометров показали минус 11,8 градуса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.