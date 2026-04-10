В столичном «Манеже» открыта выставка к 80-летию Владимира Жириновского

Торжественную церемонию открытия выставки «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском «Манеже» возглавил действующий председатель партии Леонид Слуцкий. Событие приурочено к юбилею основателя ЛДПР. В открытии участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко, парламентарии от ЛДПР, сенаторы и активисты партии, сообщает Lenta.ru .

Леонид Слуцкий лично провел для приглашенных высоких гостей первую экскурсию по девяти «станциям» легендарного агитационного поезда Жириновского — именно этот образ выбран в качестве главной магистрали экспозиции, символизируя жизненный маршрут политика. Глава ЛДПР отметил, что слово «продолжение» появилось в заголовке выставки неслучайно. Речь идет о продолжении борьбы за те идеи и ценности, которые были заложены основателем партии: поддержка фронта, отстаивание прав русских людей, региональная работа, помощь семьям, борьба за справедливость и за сильную Россию.

«Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива, где будет экономика, основанная на знаниях, где будет уважение к человеку труда, к человеку старшего возраста, где будет снова лучшая в мире система образования. И мы действительно делаем все, чтобы его прогнозы стали реальностью», — заявил лидер ЛДПР.

Всего в экспозиции насчитывается свыше трех тысяч экспонатов: редкие документальные материалы, предвыборные плакаты, фотографии, рукописные письма и личные вещи основателя партии. Среди ключевых артефактов — агитационная «Буханка» (УАЗ-452), на которой Жириновский ездил по деревням с громкоговорителем; его студенческие конспекты 1959 года и русско-турецкий разговорник; печатная машинка, на которой набиралась первая программа ЛДПСС; а также старый чемодан вместе с корзиной клубники — именно с этими вещами Жириновский когда-то впервые приехал в Москву из Алма-Аты.

Завершающей «станцией» выставочного маршрута стала «Великая Россия» — то государство, о котором мечтал Жириновский. Он твердо верил в особую роль и уникальный путь России, а также в ее способность стать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом.