В Ставрополе школьники нашли голые фото психолога, и ее уволили

Психолог в Ставрополе ходила в откровенных нарядах, и ее уволили

Школьный психолог в Ставрополе была уволена после того, как ученики нашли в соцсетях ее голые фотографии, сообщает Mash .

Инцидент произошел в школе № 12, куда Алена Ш. устроилась на работу в качестве психолога 9 января, а уже спустя две недели была уволена.

Девушка сразу неприятно удивила своих коллег короткими юбками и татуировками. А позднее вскрылось то, что ученики школы нашли откровенные фотографии психолога в соцсетях.

На снимках девушка представала без одежды или в откровенных нарядах. Она также обучала подписчиков раскрепощению в постели и рассказывала про эксперименты по выходу из зоны комфорта.

Мать одного из учеников заметила фото психолога в телефоне своего сына и пожаловалась в администрацию школы. Родительский комитет также потребовал уволить Алену.

Сама психолог рассказала, что действительно обучает людей искусству секса и раскрепощению, но в закрытом канале, где требуется платная подписка. Она не знает, как откровенные снимки могли попасть к ученикам. После увольнения Алена удалила все соцсети.