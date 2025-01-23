В Старых Химках прошла выездная администрация

В Старых Химках провели встречу с жителями в рамках выездной администрации. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 57 химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Я обратился по вопросу организации общественного транспорта и ремонта дороги. Такой формат выездной администрации очень удобен, не надо ездить в разные департаменты. Заранее известно время и место, где будут проводить встречу», — рассказал житель деревни Брехово Артем Антонов.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

В прошлом году в разных микрорайонах Химок провели 52 выездные администрации и приняли в работу более 2,6 тыс. обращений жителей. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.