В Старых Химках прошла выездная администрация

В Старых Химках провели встречу с горожанами в рамках выездной администрации. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у более 70 жителей. Большинство вопросов затронули сферы транспорта, благоустройства, социальной поддержки, а также ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Наш дом построен достаточно давно, но мы хотим, чтобы он еще долго нам прослужил. Обратились по поводу его улучшения и благоустройства придомовой территории. Нам очень понравилось, как нас встретили, что нас слышат и понимают. На встрече мы получили обратную связь — уже был дан ответ и указания, чтобы наши проблемы решились как можно быстрее», — рассказала жительница Ленинградской улицы Елена Толчеева.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 15 выездных администраций. В работу приняли более 700 обращений химчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.